Saiba como estão as obras do primeiro espaço de lazer do bairro Zantão, em Brusque

As obras da primeira área de lazer no bairro Zantão, em Brusque, começaram nesta quarta-feira, 7. O espaço terá playground, quadra de esportes e aparelhos de academia ao ar livre.

Na primeira etapa, será realizada a terraplanagem da área do parque, que deve seguir até sexta-feira, 9. Após, serão realizados a demarcação e a topografia do local.

A nova área de lazer fica próxima ao posto de saúde do bairro e da Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz e terá um custo de cerca de R$ 200 mil, pagos com recursos próprios do município.

A etapa do projeto que contempla a construção da quadra de esportes, da caixa de areia e do playground deve ser concluída em 60 dias. Depois, começam a ser construídas as áreas verdes e a academia ao ar livre.

“Essa movimentação tem deixado a população aqui da nossa comunidade bem animada. É uma das coisas que vinham sendo reivindicadas já há algum tempo”, afirma o diretor da Escola de Ensino Fundamental Doutor Carlos Moritz, Thiago Alessandro Spiess.

“É um espaço de lazer para as crianças, um espaço para as famílias poderem trazer as crianças aos fins de semana para brincar, jogar bola, fazer um piquenique. Ainda terá um espaço verde e isso trará muitos benefícios para o bairro e para nossas crianças”, diz.

Leia também:

1. VÍDEO – Brusquense que estava sobre a ponte Irineu Bornhausen relembra queda 44 anos depois

2. Justiça derruba liminar que suspendeu maior concurso da história da educação de Santa Catarina

3. Identificado homem que morreu esfaqueado em Guabiruba

4. VÍDEO – Câmera registra acidente que causou morte de empresário de Blumenau

5. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 08/08)

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: