Guabiruba Saneamento comunica interrompimento no fornecimento de água no bairro São Pedro na próxima semana

A Guabiruba Saneamento divulgou que terá que interromper temporariamente o fornecimento de água no bairro São Pedro, na terça-feira, 13, por conta da finalização de uma obra. Os serviços serão realizados das 6h às 19h30.

De acordo com a entidade, a intervenção acontece na rua São Pedro, sentido Holstein, e visa à interligação de uma nova rede de distribuição, dando continuidade ao trabalho iniciado em janeiro deste ano, quando o trecho sentido Alsácia e Lorena foi revitalizado.

A interrupção temporária do fornecimento de água acontece especificamente entre a esquina da rua José Fischer e o Holstein. A pressurização do sistema será realizada ao longo da noite, garantindo que o abastecimento seja restabelecido o mais breve possível. Em caso de chuva, as obras serão remarcadas para uma nova data.

“A Guabiruba Saneamento solicita a compreensão dos moradores e reforça que essas obras são essenciais para garantir um abastecimento de água tratada mais eficiente, resultando em melhorias significativas na qualidade de vida de toda a comunidade”, completa a companhia.

