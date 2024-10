Abel Moda Vôlei joga final do Catarinense nesta quinta-feira; ingressos estão à venda

A Abel Moda Vôlei enfrenta a Pinhalense às 19h30 desta quinta-feira, 3, na Arena Brusque, no jogo de volta da final do Campeonato Catarinense. Os ingressos estão à venda no site OneTicket.

O time brusquense venceu o jogo de ida na quarta-feira, 25, por 3 sets a 0, em Pinhalzinho, no Oeste do estado. Se vencer em casa, será campeão estadual pela segunda vez. O último título estadual da Abel Moda Vôlei foi em 2021, no primeiro ano do projeto. A equipe também foi vice-campeã em 2022 e 2023.

“Agora é nossa vez de encher a Arena, mostrar a força do voleibol de Brusque. Nós precisamos de vocês, torcedores. Encher a Arena, ajudar o projeto, que está próximo da Superliga. Nós precisamos de ajuda. Estas meninas estão batalhando muito, trabalhando muito para representar bem nossa cidade. (…) Chame seus amigos, chame os colegas, vamos encher a Arena, fazer uma festa linda, digna de Campeonato Catarinense”, afirma o técnico da Abel Moda Vôlei, Maurício Thomas.

Neste Catarinense, a equipe terminou a primeira fase na liderança. Acumulou sete vitórias e uma única derrota, sofrida diante da Pinhalense na primeira fase, por 3 sets a 1 fora de casa.

