Paróquia São Luís Gonzaga realiza retiro para empreendedores em Brusque; saiba como participar

A pastoral do empreendedor da Paróquia São Luís Gonzaga realiza neste sábado, 5, a terceira edição de seu retiro anual. O encontro, que será realizado na Casa Padre Dehon, tem como tema neste ano: “a oração na vida do empreendedor: fortalecendo a fé e os negócios”.

O orientador do retiro, padre Anísio José Schwirkowski, destaca que a intenção do encontro é proporcionar aos empreendedores um momento para refletir e se aproximar de Deus. “O objetivo é parar um pouco para rezar mais, conectar-se com Deus e entre os próprios participantes”.

O retiro será das 8h às 17h, com momentos de oração, partilha, silêncio, adoração e missa. Durante o encontro, será servido almoço e um café da tarde. Além disso, os participantes ganharão uma camiseta da pastoral.

Rita Cassia Conti, coordenadora da pastoral, afirma que o retiro servirá para dar um impulso aos empresários que enfrentam tantos desafios no dia a dia. “Agora já estamos próximos do fim do ano, temos tantos obstáculos, tantas adversidades, e a pastoral é para cuidar do empreendedor, do indivíduo, sobre uma ótica de fé, de espiritualidade, com pilares e valores cristãos. O retiro, com certeza, dará um ânimo, uma força aos participantes, principalmente pelo tema, que é fortalecendo a fé e os negócios”.

A coordenadora ressalta que o retiro é voltado para empresários católicos de pequeno, médio e grande porte, que atuem em qualquer segmento da economia. “Estão todos convidados. Quando nos cuidamos, conseguimos evoluir na força e na fé e também fortalecemos nossas empresas”, diz.

A inscrição para o retiro pode ser feita diretamente pelo número de WhatsApp da Casa Padre Dehon: (47) 3351 1906. O investimento é de R$ 250.

Sobre a pastoral

A pastoral existe há três anos na Paróquia São Luís Gonzaga, orientada pelo padre Anísio. Atualmente, são 140 empreendedores cadastrados na pastoral. Os encontros acontecem uma vez por mês, sempre na última terça-feira, das 19h às 22h, na Casa Padre Dehon.

Cada encontro reúne uma média de 80 a 120 participantes, com momentos de reflexão sobre os negócios, missa e confraternização.

