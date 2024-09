Abel Moda Vôlei vence primeiro jogo da final do Catarinense

A Abel Moda Vôlei venceu o jogo de ida da final do Campeonato Catarinense: 3 sets a 0 sobre a Pinhalense, no lotado ginásio Neuro Izidoro Bugnotto, em Pinhalzinho, no Oeste do estado. As parciais foram 25-21, 25-15 e 25-20.

O time brusquense pode ser campeão na próxima quinta-feira, 3, no jogo de volta. A partida começa às 19h30, na Arena Brusque. O último título estadual da Abel Moda Vôlei foi em 2021, no primeiro ano do projeto. A equipe também foi vice-campeã em 2022 e 2023.

O técnico Maurício Thomas prega respeito ao adversário para a partida de volta, exaltando o desempenho do jogo fora de casa.

“Fizemos uma partida brilhante em todos os fundamentos, dominando o jogo do começo ao fim. Com saque agressivo, postura digna de final. Um time realmente muito determinado para conquistar esse título.”

“Elas vão vir sem responsabilidade, jogando toda a responsabilidade para nós. Temos que ser muito atentos a tudo que pode acontecer, a qualquer tipo de armadilha”, completa.

Apelo à torcida

O treinador também elogia a torcida do time adversário, que lotou o ginásio e fez muito barulho em Pinhalzinho. Ele faz o apelo para que a torcida brusquense faça o mesmo no jogo de volta.

“Agora é nossa vez de encher a Arena, mostrar a força do voleibol de Brusque. Nós precisamos de vocês, torcedores. Encher a Arena, ajudar o projeto, que está próximo da Superliga. Nós precisamos de ajuda. Estas meninas estão batalhando muito, trabalhando muito para representar bem nossa cidade. (…) Chame seus amigos, chame os colegas, vamos encher a Arena, fazer uma festa linda, digna de Campeonato Catarinense.”

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: