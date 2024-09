VÍDEO – Protetora de animais relata ter sido agredida por homem durante resgate de égua no Azambuja

A protetora independente Bianca Machado relatou ter sido agredida por um homem durante o resgate de uma égua no bairro Azambuja, em Brusque, na terça-feira, 24. O caso aconteceu na rua Nova Trento.

Em entrevista ao jornal O Município, Bianca afirma que foi informada que havia um cavalo abandonado no estacionamento do Hospital Azambuja. Ela foi até o local na manhã da terça.

De acordo com ela, o animal, que se tratava de uma égua, estava amarrado em uma corda curta e sem comida. Ela acionou a Polícia Militar ao perceber a situação dele.

Antes da polícia chegar, uma pessoa que conhecia o dono do animal falou para ela que o homem maltratava os cavalos e que há vários enterrados no terreno dele. Ela conta que, quando o homem foi embora, o dono da égua apareceu.

“Reconheci ele, pois era o dono do cavalo Xanthus, que resgatamos em fevereiro. Ele chegou rindo com a esposa, saiu do carro e começou a me atacar verbalmente. Quando eu pedi para ele esperar, porque a polícia estava chegando, ele partiu para cima de mim. A mulher foi tirar ele dali. Ele me ameaçou de morte e disse que não aconteceria nada com ele”, conta. Por fim, ela diz que o homem saiu do local antes dos policiais chegarem.

Cavalo Xanthus

O cavalo Xanthus havia sido resgatado no dia 19 fevereiro após um vídeo mostrar um homem o agredir com um pedaço de madeira e, segundo testemunhos, vomitar nele.

Nove dias depois, no dia 28, o animal morreu devido aos maus-tratos sofridos. O Município esteve no local onde Xanthus estava sendo cuidado.

Magro e com diversos ferimentos pelo corpo, Xanthus era retrato de anos de maus-tratos. Partes do corpo estavam quase em carne viva.

Boletim de ocorrência

Bianca registrou um boletim de ocorrência de maus-tratos e realizou o exame de corpo de delito. De acordo com a protetora, ela sofreu uma fratura na mão direita e apresentava hematomas no braço direito. “Iniciamos um processo para que ele responda judicialmente”.

Bianca ainda acrescenta que a égua está anêmica, e com vermes e carrapatos sobre o corpo. Ela diz que o animal está sob sua tutela e que está recebendo o atendimento necessário. “Demos o nome dela de Safira. Se trata de uma égua nova, porém muito debilitada devido aos maus-tratos”.

