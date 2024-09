Alunos de graduação da Unifebe poderão cursar disciplina totalmente em inglês a partir de 2025

A partir do primeiro semestre de 2025, os acadêmicos da Unifebe, de Brusque, poderão cursar uma disciplina totalmente em inglês. A oferta da disciplina integra o projeto da instituição de internacionalizar o currículo acadêmico.

De acordo com o pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, é uma iniciativa inédita, que já foi bem-aceita pela comunidade acadêmica. “Nesse primeiro momento, ofertaremos Comunicação e Linguagem, a qual é uma disciplina institucional pertencente a todos os cursos de graduação. Então, o aluno poderá optar por cursar essa disciplina em português, como sempre é ofertada, ou em inglês, com aulas 100% em outro idioma”, esclarece o pró-reitor.

Em depoimento, a acadêmica de Engenharia Química, Flavia Regina Wilcke, ficou animada com a possibilidade de praticar o idioma na sua futura profissão. “Hoje, mesmo como técnica em Química, o inglês é minha ferramenta de trabalho, visto que as metodologias de análises que utilizo estão descritas nesse idioma. Rótulos de produtos químicos importados vêm com as informações em inglês e é muito mais prático conseguir lê-los sem necessitar de um tradutor on-line, por exemplo”.

E enfatiza que as novidades e novos conhecimentos chegam primeiro em inglês. E trabalhando com ciência, é necessário conseguir desenvolver pesquisas mesmo em outra língua. “Vejo que no dia a dia de um químico e de um engenheiro é fato a importância e relevância de oportunidades como essa para nosso desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional”.

Comunicação e Linguagem

Segundo o professor da disciplina, Fabio Julio Pereira Briks, tanto o conteúdo apresentado em sala de aula quanto os materiais de apoio, que estarão no idioma, visam proporcionar aos alunos uma experiência completa de imersão em outro idioma. O professor esclarece que, embora a língua inglesa seja o canal de comunicação, ela não será o foco principal de estudo e as aulas ocorrerão por meio de metodologias de ensino ativas, com foco na formação por competência.

“Ao ter uma disciplina de comunicação inteiramente em inglês, os alunos adquirem habilidades essenciais para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional, e também são incentivados a se familiarizar com o uso da língua inglesa em contextos reais e complexos. Isso é especialmente importante, considerando que o inglês é uma ferramenta fundamental em um mundo globalizado, especialmente em áreas que demandam comunicação acadêmica e profissional de alta qualidade”, diz o professor.

De acordo com a Unifebe, ao longo da disciplina, os acadêmicos aprenderão o estudo da linguagem e dos processos de comunicação, a produção e leitura de textos, além de questões como coerência, coesão e adequação à norma padrão aplicada aos diferentes gêneros textuais. Além disso, os estudantes serão orientados no planejamento de pesquisas acadêmicas, com ênfase em revisão de literatura, normas para trabalhos acadêmicos, e o uso de técnicas de pesquisa, tanto quantitativas quanto qualitativas, culminando na análise de dados.

A disciplina estará disponível na modalidade presencial, com possibilidade de trabalhar de forma síncrona com professores e instituições internacionais. E será aberta aos acadêmicos que possuem fluência no idioma.

Internacionalização do Currículo

A pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva, destaca que a Internacionalização do Currículo já é uma realidade na universidade. “Acreditamos na importância dessa troca intercultural e no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais cada vez mais requisitadas em um mundo tão globalizado. A ideia é avançarmos nas parcerias e proporcionar ainda mais experiências aos nossos acadêmicos da graduação e da pós-graduação”, complementa.

Para a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, a iniciativa é mais um diferencial ofertado pela instituição. “A instituição tem buscado sempre possibilitar que o acadêmico saia da graduação com algo a mais no currículo. Que ele vivencie a universidade na sua essência. Com mais essa novidade, queremos que os nossos alunos pratiquem um segundo idioma nas suas áreas de estudo, se preparem para experiências internacionais e alcancem, cada vez mais, destaque no mercado de trabalho”.

