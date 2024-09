Motorista sofre ferimentos graves após bater em poste na marginal da Antônio Heil, em Brusque

Um homem de 27 anos ficou gravemente ferido após bater o carro que dirigia em um poste na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na madrugada desta quinta-feira, 26.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta de 1h20, na altura do bairro Limoeiro.

Conforme dados colhidos no local, os policiais constataram que o veículo, um Volkswagen Up, com placas de Brusque, seguia na marginal da rodovia, sentido Itajaí-Brusque, quando derrapou, saiu da pista e chocou-se contra um poste.

O motorista era o único ocupante do carro e foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Azambuja pelo Samu.

