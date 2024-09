Danilo Visconti e João Martins assinam carta de pleitos do Conselho das Entidades de Brusque

Os candidatos a prefeito Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD) assinaram, nesta quarta-feira, 25, uma lista de 18 pleitos do Conselho das Entidades de Brusque. Os demais candidatos, André Vechi (PL) e Cedenir Simon (PT), receberam as demandas nesta terça-feira, 24.

Danilo e João participaram, ainda, de forma separada, de sabatinas, restritas aos participantes das entidades que compõem o conselho. Os candidatos do DC e PSD assinaram a carta de pleitos no Studio Hub, na sede da Associação Empresarial de Brusque (Acibr).

Em entrevista após a assinatura da carta, Danilo Visconti disse que, caso seja eleito prefeito, vai trabalhar em conjunto com a Acibr. Ele relatou que os pleitos estão relacionados ao “enxugamento” da máquina pública e se confundem com as ideias que pretende implementar na prefeitura.

“É um espaço democrático desse processo eleitoral. É uma chance que temos de mostrar nossas propostas para a comunidade de Brusque e para setores da comunidade. Somos de um partido pequeno, que não tem deputado, então não tem tempo de rádio. Assim, esses espaços são formas de trazer o que pensamos para Brusque”, valoriza Danilo.

João Martins afirmou que a maioria das demandas do Conselho das Entidades tem relação com diálogo, fazendo com que as portas da prefeitura fiquem abertas. Ele disse ainda que é isso o que propõe na campanha eleitoral e garante que, se eleito, terá um mandato com diálogo.

“Vejo que ideias de pessoas boas, entidades boas, sempre vêm a somar. Tudo que vem a somar, que seja benéfico para população, o chefe do Executivo tem que ter responsabilidade de aceitar e fazer com que, de fato, essas sugestões e ideias venham a somar no dia a dia da população”, destacou João.

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Marlon Sassi, elogiou a presença dos quatro candidatos nas sabatinas e valorizou o entendimento de que o próximo prefeito de Brusque vai “caminhar junto com as entidades”, conforme definiu.

“É um orgulho muito grande ter os candidatos dentro da associação empresarial e estar junto com o Conselho das Entidades. Todos os candidatos entenderam que, para ter uma cidade que possa atender todas as necessidades, tem que estar amparada nas entidades que mais representam nossa cidade”, disse Marlon.

Rita Cassia Conti, vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), relatou que o projeto Voz Única, que são os pleitos entregues pela comunidade empresarial, ocorre em diversos municípios. Ela considera Brusque um exemplo de democracia.

“A Acibr, junto com o Conselho das Entidades, está de parabéns, porque é um exemplo para todo o estado. Eu vejo toda essa movimentação em todo estado e aqui, realmente, é um exemplo de democracia pela forma que está ocorrendo, de forma tranquila, mostrando os pleitos que foram estudados por toda a comunidade empresarial e produtiva”.

Por fim, Denis Dognini, inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), entidade que integra o conselho, valorizou o diálogo para que as entidades possam contribuir no dia a dia do município.

“Esse momento é importante para as entidades e para a sociedade de Brusque para que possamos, depois, ter proximidade com o prefeito eleito para que consigamos coordenar atitudes relacionadas à cidade, obras. A ideia é contribuir para melhorar nossa cidade”.

Lista de pleitos do Conselho das Entidades

– Criação e manutenção de mecanismos de fomento ao diálogo permanente, com relacionamento aberto e garantia de atuação das entidades junto a administração pública municipal, com a formalização de um cronograma claro com as principais ações de governo;

– Promoção de ações que visem a diminuição dos gastos públicos e a redução de cargos comissionados, prezando pela qualificação técnica dos contratados;

– Execução de melhorias na mobilidade urbana municipal, em especial, via Beira Rio, contemplando novos acessos rodoviários de ligação aos municípios de Guabiruba, Botuverá e Itajaí;

– Fomento a criação de legislação que vise a organização e a fiscalização dos vendedores ambulantes no município de Brusque;

– Ampliação dos programas municipais que visem a solução dos problemas relacionados a população em situação de rua e as pessoas em situação de vulnerabilidade social;

– Promoção do saneamento básico no âmbito municipal. Ampliação do sistema de captação, tratamento e abastecimento de água e esgoto, através da efetivação do processo licitatório necessário ao andamento do tema;

– Compromisso de respeito ao voto popular, com fomento do executivo municipal na manutenção dos vereadores junto a câmara legislativa municipal durante a totalidade de seus mandatos, mantendo a conquista da emenda à Lei Orgânica nº 1/2021;

– Criação de medidas que visem a melhoria na segurança pública municipal, com ações preventivas de urbanismo e conversa contínua com as entidades acerca da guarda municipal de trânsito;

– Manutenção no apoio aos hospitais da cidade;

– Participação das entidades na gestão dos valores oriundos do Fonplata;

– Apoio a atuação do Observatório Social de Brusque e Região, com a facilitação as atividades realizadas pelo Observatório Social, visando o permanente fomento a integridade, a transparência e ao combate a corrupção no âmbito da administração pública municipal, com a inclusão nas minutas de contratos licitatórios de garantias contratuais para o acesso e acompanhamento dos canteiros de obras;

– Criação de políticas públicas relacionadas aos migrantes e apoio às iniciativas privadas já existentes;

– Investimento na qualificação continuada de professores da rede pública municipal de ensino e nas instalações físicas e tecnológicas das escolas. Implementar e valorizar as competências do aprender a aprender, ética, empreendedorismo e educação digital. Oferecer aulas de esporte, música, artes e oficinas tecnológicas no período de contraturno escolar;

– Revisão de horários da rede pública municipal, visando o melhor atendimento as necessidades da cadeia produtiva local, presando, ainda, pela redução da fila das creches, através de parcerias público-privadas;

– Realizar inventário de todos os bens imóveis que pertencem ao poder público municipal, identificando a sua localização, utilização, estado de conservação e avaliação de mercado disponibilizar essas informações completas, de forma clara e de fácil acesso para conhecimento do cidadão, com placas de identificação visuais;

– Realizar a identificação visual dos imóveis locados pela Prefeitura de Brusque, com placas com QRCodes para acesso rápido às informações contratuais;

– Implementar medidas de valorização do patrimônio histórico que guarda em si referências à identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos sociais que fazem a Brusque de hoje;

– Trabalhar para a continuidade e/ou finalização das obras.

