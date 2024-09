16ª Festa de São Francisco de Assis inicia nesta sexta-feira na Cristalina, em Brusque

A 16ª Festa de São Francisco de Assis inicia nesta sexta-feira, 27, a partir das 8h, na Capela São Francisco de Assis da localidade Cristalina, em Brusque. No local, haverá vendas de cuca e cachorro-quente até às 19h.

No domingo, 29, a celebração começa às 9h30, com a Santa Missa. Em seguida, iniciam os festejos no salão da igreja. No almoço, haverá venda de churrasco (alcatra) e galeto, com acompanhamento de maionese, pão e conservas.

Além disso, o tradicional cachorro-quente com duas linguicinhas será vendido ao longo do dia, com cerveja e chope gelado. Para sobremesa, haverá bolos caseiros e café.

A Roda da Fortuna terá diversos prêmios, com os tradicionais porquinhos. Às 15h, a Banda Celebration se apresentará e às 18h ocorrerá o sorteio da rifa pelo bingo e um sorteio surpresa para os participantes.

Leia também:

1. Enfermeira leva cores às paredes do setor oncológico do Hospital Imigrantes, em Brusque

2. Motorista que atropelou, matou e arrastou motoboy com carro é condenado em Brusque

3. Conheça as oito candidatas à realeza da 38ª Fenarreco

4. Danilo Visconti e João Martins assinam carta de pleitos do conselho das entidades de Brusque

5. Corpo de mulher é encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: