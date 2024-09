Identificado homem que morreu em acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, em Nova Trento

Foi identificado como Dorcicio Batista Dalsenter, de 65 anos, o motociclista que morreu em um acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, em Nova Trento, na manhã desta quarta-feira, 25. Ele pilotava uma motocicleta de Brusque.

O caso aconteceu por volta das 6h, no bairro Claraíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem transitava no sentido Nova Trento à Brusque quando, ao passar por uma curva, a motocicleta caiu nas margens da via. Ele bateu a cabeça em um barranco e faleceu.

Leia também:

1. Enfermeira leva cores às paredes do setor oncológico do Hospital Imigrantes, em Brusque

2. Motorista que atropelou, matou e arrastou motoboy com carro é condenado em Brusque

3. Conheça as oito candidatas à realeza da 38ª Fenarreco

4. Danilo Visconti e João Martins assinam carta de pleitos do conselho das entidades de Brusque

5. Corpo de mulher é encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: