3º Encontro de Trilheiros Motor Cheio ocorre neste domingo, em Botuverá

O 3º Encontro de Trilheiros Motor Cheio, promovido pela Equipe Motor Cheio, ocorre neste domingo, 29, a partir das 9h, no Salão da Paróquia São José, no Centro de Botuverá. As largadas iniciam às 9h (quadris) e 9h30 (motos).

As inscrições devem ser feitas de forma on-line até quinta-feira, 26, no valor de R$ 130. Café da manhã, água e lanche e almoço com buffet estão inclusos nas inscrições. O limite é de 300 participantes e todos ganharão uma camiseta.

As premiações variam de R$ 250 a R$ 1 mil. Dúvidas e informações podem ser enviadas para o WhatsApp (47) 98410-12-76 (Mateus) ou (47) 98453-2988 (Xirú).

Leia também:

1. Enfermeira leva cores às paredes do setor oncológico do Hospital Imigrantes, em Brusque

2. Motorista que atropelou, matou e arrastou motoboy com carro é condenado em Brusque

3. Conheça as oito candidatas à realeza da 38ª Fenarreco

4. Danilo Visconti e João Martins assinam carta de pleitos do conselho das entidades de Brusque

5. Corpo de mulher é encontrado boiando no rio Itajaí-Mirim, em Itajaí

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: