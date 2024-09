Grupo é preso após causar prejuízo de R$ 6 mil para pizzaria de Brusque com pagamentos falsos

Um grupo de cinco pessoas foi preso nesta quarta-feira, 25, por aplicar um golpe de cerca de R$ 6 mil em uma pizzaria de Brusque.

O proprietário da pizzaria acionou a Polícia Militar por volta de 19h30 após o estabelecimento ser vítima do golpe por cerca de um mês.

Durante esse período, entregas de pizzas com refrigerante eram realizadas no endereço do grupo, sendo que o responsável pelo pedido sempre enviava os comprovantes de depósito, via PIX, por aplicativo de mensagem. Os comprovantes, porém, eram falsos.

O grupo chegava a pedir de três a quatro pizzas de uma só vez, praticamente todos os dias da semana.

Após a PM ser acionada, agentes acompanharam o entregador até o bairro Bateas após mais um pedido. Mais um comprovante falso foi enviado.

Assim, todos os membros do grupo receberam voz de prisão por estelionato e foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

