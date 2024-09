A previsão do tempo para esta quinta-feira, 26, em Brusque, indica a presença limitada do sol, sinalizando aparecer entre a fumaça das queimadas que tem afetado grande parte do país ao longo do atual mês de setembro.

Mesmo assim, as temperaturas prometem subir a um patamar próximo de 30°C, precedendo uma mudança no clima que pode ocorrer no fim do dia em direção à noite, com a chegada de uma frente fria.

Confira, logo após a foto, o boletim detalhado do especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, trazendo informações abrangentes sobre a projeção meteorológica para o dia.

Brusque na quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí-Mirim e tem planos de realizar atividades ao ar livre nesta quinta-feira, seja para lazer ou trabalho, poderá contar com condições climáticas favoráveis durante o dia.

O sol deve aparecer, embora com brilho enfraquecido devido à fumaça das queimadas, que está sendo trazida pelos ventos do centro do país.

Ainda assim, as temperaturas devem subir gradativamente, potencializando uma sensação de abafamento ao longo do dia.

Os termômetros podem alcançar marcas entre 25 a 28°C, diante de picos podendo eventualmente alcançar os 30°C, dependendo da intensidade solar ao longo do período.

Entretanto, a partir da tarde, haverá um aumento de nuvens devido à aproximação de uma frente fria.

Esse sistema pode trazer o risco de chuvas isoladas no fim do dia ou durante a noite, sob a possibilidade de o tempo se manter seco em muitas cidades.

Brusque na sexta-feira

Já na sexta-feira, o cenário climático sugere um início de manhã ainda úmido, sujeito a chuvas, mas com melhora gradativa ao longo do período.

O sol tende a retornar, porém, sem o aquecimento dos dias anteriores, e as temperaturas máximas prometem oscilar entre 23°C e 25°C.

Brusque no fim de semana

Para quem já está planejando o fim de semana, as projeções meteorológicas indicam um panorama positivo para Brusque e região.

Isso porque o sol sinaliza aparecer, proporcionando dias agradáveis para atividades ao ar livre.

No entanto, os simuladores meteorológicos não descartam o risco de algum evento pontual de garoa, especialmente no sábado.

Portanto, para quem tem atividades externas programadas, é bom ficar atento a essa possível condição climática adversa, pois esse dia ainda deve ter mais nuvens, intercalando com aberturas de sol um pouco mais prolongadas.

As madrugadas, apesar de frias, não terão temperaturas excessivamente baixas, variando entre 10°C e 13°C em Brusque e cidades vizinhas.

Já em áreas de maior altitude, essas marcas podem ficar a um patamar inferior a 10°C.

Durante as tardes, as condições prometem ser bastante agradáveis, garantindo um último fim de semana de setembro com clima convidativo às práticas externas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK