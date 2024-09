Quadrilha do Paraguai é presa em Brusque após furtar comércios da região

Uma quadrilha do Paraguai foi presa em Brusque após furtar diversos comércios da região. A prisão aconteceu no bairro Santa Terezinha, por volta das 18h45 da quarta-feira, 25.

De acordo com o relatório da PM, a equipe abordou o veículo, que era suspeito de ser usado em furtos em comércios da região. A identificação do carro foi feita com auxílio de câmeras com inteligência artificial de uma empresa de Brusque.

Dentro do carro havia produtos furtados no comércio do município, sendo eles: 102 peças de roupas, seis pares de meias, 51 latas de energético, seis caixas de energético, 50 pacotes de Anil Imperial, 17 garrafas de bebidas e 16 produtos diversos.

Haviam três mulheres e um homem no carro. Todos foram presos e conduzidos à delegacia.

