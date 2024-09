Guabiruba Saneamento lança concurso de ideias a estudantes para criar mascote da empresa; saiba como participar

A Guabiruba Saneamento lançou um concurso de ideias para criar o novo mascote da empresa, que vai representar o cuidado com a água e o meio ambiente no município.

Em parceria com as escolas, a atividade é dirigida aos estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. As inscrições já iniciaram e vão até o dia 7 de outubro. É possível ver o regulamento no site da empresa.

Premiação

Os três desenhos mais votados serão premiados. O 1º lugar terá sua ideia transformada no mascote da Guabiruba Saneamento e ganhará ainda uma bicicleta de alumínio com 21 marchas da marca Houston. O 2º lugar receberá um tablet M9 64GB Lenovo e o 3º lugar, um fone de ouvido sem fio Bright.

O resultado será divulgado no dia 14 de outubro pelas redes sociais @guabirubasaneamento e pelo site. A premiação acontecerá no dia 21 de outubro.

“A iniciativa reflete o envolvimento que procuramos ter com a comunidade, valorizando a criatividade dos jovens e enfatizando a importância da água tratada, bem como da preservação do meio ambiente. Esperamos uma grande participação e temos certeza que receberemos ótimas ideias”, ressalta Guilherme Paladini, superintendente da Guabiruba Saneamento.

