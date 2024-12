Abertura do Natal, Pelznickelplatz e mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

1. Natal de Brusque

Atualização: A Prefeitura de Brusque comunicou o cancelamento da abertura oficial da programação de Natal, que seria realizada neste sábado, 7, em decorrência da previsão de chuva. O evento Natal no Zoo, que seria realizado no Zoobotânico, também foi cancelado. Apenas o espetáculo “Acredite no Natal”, que ocorre no Pavilhão da Fenarreco, está mantido. A abertura oficial das festividades natalinas será realizada na próxima segunda-feira, 9, no Pavilhão da Fenarreco, antes da apresentação da Camerata. Confira a programação completa aqui. O espetáculo de domingo é promovido pela Fundação Cultural de Brusque, que traz um repertório especial da Big Band Brusque, coreografias de 40 bailarinas e a presença do Papai Noel e seus duendes. A entrada é gratuita e o evento acontecerá no Pavilhão da Fenarreco, às 19h30. Na segunda-feira, 9, também acontece um concerto gratuito da Camerata Florianópolis, também no Pavilhão da Fenarreco, às 19h30.

2. Pelznickelplatz

A abertura da Pelznickelplatz, na Sociedade do Pelznickel, de Guabiruba, será nesta sexta-feira, 6, às 19h, acompanhada do tradicional Desfile de São Nicolau pelos bairros. A Pelznickelplatz acontece nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de dezembro, na Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes, com expectativa de atrair milhares de visitantes. A programação inclui também a participação no Desfile do Presépio Vivo, em 23 de dezembro, e o encerramento com um desfile especial na véspera de Natal, dia 24. O ingresso da Pelznickelplatz tem o valor de R$ 10 e crianças até 12 anos não pagam.

3. Natal de Amor e Fé

A festa de abertura do XII Natal de Amor e Fé será realizada na sexta-feira, 6, às 19h, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. Organizado pelo Grupia e pelo Instituto Bom Samaritano, o evento busca atender 350 famílias da região com cestas básicas, aves natalinas e doces. A programação inclui a distribuição de marmitas a partir das 18h30, seguida da macarronada beneficente (R$ 25), show com Tabony Cantor, sorteio de brindes e apresentação de músicas natalinas pelo Grupo Amigo de Canto Alemão às 20h. Os cartões para a macarronada estão à venda em diversos pontos da cidade, incluindo Paróquia São Judas Tadeu, Supermercados O Barateiro e Supermercados Carol. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (47) 9 8873-1957 ou pelo e-mail [email protected].

4. Country Festival

O “Country Festival Saddle Up!” acontece neste sábado, 7, das 14h às 22h, no DeepFourBlack, localizado na rua Benjamin Constant, 26, bairro São Luiz, em Brusque. Os ingressos estão disponíveis pelo aplicativo Pedidos 10. A abertura dos portões será às 13h, com doses gratuitas de whisky Jack Daniel’s das 13h às 15h (limitadas a 5 litros). A programação musical inclui apresentações de Gustavo Santos & Doutor Blues, Black Hat, Alexandre Netto & Banda, Black Sheep e Bastardos Country Rock. Sorteios-surpresa ocorrerão ao longo do evento, premiando apenas os presentes no momento. Mais informações no Instagram @deepfourblack.

5. Café com Bingo

A Apae de Guabiruba realiza neste sábado, 7, mais uma edição do tradicional Café com Bingo, a partir das 13h, na sede da entidade, localizada na rua Paulo Kormann, 460, no Centro. Os cartões custam R$ 38 para adultos e R$ 19 para crianças de 6 a 12 anos, enquanto as cartelas para o bingo estarão à venda por R$ 2. Vale destacar que os pagamentos deverão ser feitos em dinheiro, pois não serão aceitos cartões ou Pix.

6. Cantata de São Nicolau

A família Dietrich, de Guabiruba, realiza nesta sexta-feira, 6, a 3ª edição da Cantata São Nicolau, no bairro São Pedro. O evento acontece na residência da família, ao lado da loja Artesanato Dietrich, na rua São Pedro, 2316, a partir das 19h. Aberta ao público, a cantata contará com apresentações de corais e grupos musicais, além de contação de histórias com Emiliano de Souza. No local, haverá venda de cachorro-quente, refrigerante, chope, pipoca e chocolate. O evento será encerrado com a aguardada chegada da Sociedade do Pelznickel.

Assista agora mesmo!

O Fusca que transformou a vida de Godofredo, o primeiro delegado da história de Guabiruba: