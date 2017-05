Acadêmicos de Publicidade da Unifebe realizam festival de cinema documentário

A diferença nunca fez tanta diferença! Pensando nessa provocação emblemática – título do Festival Mundial de Publicidade de Gramado 2017 – o curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Brusque (Unifebe) inova na 3ª edição de cinema “Galo de Gala” e transforma tabus sociais em discussões e arte.

O evento, que tem o tema “Identidade de Gênero e Novas Belezas” será realizado no dia 1º de junho, às 19h, no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque, com entrada gratuita à comunidade.

“Durante as gravações, conhecemos pessoas incríveis e aprendemos não apenas os processos audiovisuais, mas também sobre cidadania e respeito. O tema desse ano é extremamente atual e tenho certeza que conquistou todos os alunos pelo coração. Podemos dizer que o Galo de Gala desse ano não é apenas bom para nosso crescimento profissional, mas também para discutirmos assuntos que a mídia endossa e põe em pauta”, pontua a acadêmica da 7ª fase Taina Schwamberger.

Imagens da Igualdade

Desde 2014, os projetos do curso têm refletido causas urgentes sobre responsabilidade social em projetos inter e transdisciplinares. Por isso, unindo conhecimentos práticos e teóricos, os acadêmicos da 1ª fase produziram nas últimas semanas ensaios fotográficos que visam apresentar reflexões relacionadas à identidade de gênero, analisando sua construção e representação sociocultural. Os alunos foram orientados pelo professor da disciplina de Fotografia I, Robson Souza.

Segundo o professor, o objetivo da atividade é convidar o espectador a refletir, problematizar a naturalização dos papéis e identidades atribuídos social e culturalmente a homens e mulheres.

Produzido pelo estagiário do Núcleo de Design e integrante do Laboratório de Expressão Gráfica de Arquitetura e Urbanismo (Legau), Rodrigo Carreteiro, os making of mostram parte desse processo de produção, destacando além da temática proposta o caráter coletivo das produções.

Galitos – Troféus

Os alunos da primeira fase também estão inseridos em um processo de produção de troféus do Galo de Gala. Informalmente conhecidos como Galitos, as peças utilizando a técnica da papietagem serão entregues na premiação dos vencedores de onze categorias, que incluem: melhor direção, melhor relevância social, melhor edição e melhor filme.

O evento

Na quinta-feira, 1º de junho, os curtas-metragens concorrentes ao Galo de Gala conhecerão o veredito final certificado por um grupo de avaliadores de peso. Entre o corpo de dez jurados, responsáveis pela avaliação dos materiais, encontram-se profissionais da área da Comunicação, Cinema e Militância Social.