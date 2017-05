Botuverá realiza em junho a 26ª Festa Bergamasca

O município de Botuverá promove nos dias 9, 10 e 11 de junho a 26ª Festa Bergamasca, em comemoração aos 55 anos de emancipação político administrativa. A festa será realizada no pavilhão São José, localizado na rua Padre Carlos Enderlin, no Centro de Botuverá, ao lado da Igreja Matriz.

A Festa Bergamasca busca resgatar a cultura e a tradição do povo italiano e mantém na sua programação, apresentações de danças folclóricas, atrações culturais, boa música e a gastronomia italiana com os pratos típicos.

Botuverá preserva em sua cultura, a Santa Missa rezada no dialeto ítalo-bergamasco, que é animada pelo coral Giuseppe Verdi. A missa será realizada no domingo, 11 de junho, às 10h, na Igreja Matriz São José.

Neste ano, a rainha e as princesas da 26ª Festa Bergamasca serão eleitas na abertura da festa, na sexta-feira, 9 de junho, às 22h, com a animação do Grupo Sorriso Lindo. As sete candidatas serão julgadas pela postura, desenvoltura na passarela, comunicação, beleza e simpatia.

Programação completa no site: Festa Bergamasca

Candidatas à Rainha e Princesas da 26ª Festa Bergamasca

Carolina Wasen – 16 anos

Daniela Smanioto – 17 anos

Josana Oliveira da Silva – 17 anos

Paulina Aparecida Rodrigues – 19 anos

Taiara Gabriele Bozio – 17 anos

Tuani Cavilha – 17 anos

Sabrina Schwantz Gelzieichter – 17 anos