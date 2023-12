Ação de Natal do Projeto Sementes pretende beneficiar 1 mil crianças em Brusque e Itajaí

A dor da perda de pessoas especiais se transformou em força e motivação para ajudar. Assim nasceu o projeto Sementes, a partir de um momento conturbado da vida de Paulo Henrique de Souza, 29 anos.

Em 2017, ele e a namorada foram vítimas de um grave acidente de trânsito na região do Mont Serrat, em Brusque. Paulo foi hospitalizado em estado grave, mas a namorada, Fernanda Felício, 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Meses depois, Paulo teve outra perda, a da avó, vítima de problemas cardíacos. Ele conta que estava entrando em um quadro de depressão, quando começou a ter contato com missionários e participar de retiros. “Eu comecei a participar dessas missões e sentia alegria no coração. Nisso, surgiu a ideia de fazer um projeto social e ajudar pessoas”.

O projeto Sementes foi idealizado para fazer doações de brinquedos para crianças em datas como Páscoa, Dia das Crianças e Natal. A primeira ação aconteceu no Natal de 2018, quando o projeto atendeu 117 crianças do loteamento Dom Nelson, no bairro Limeira Baixa.

Paulo conta que o início foi com muita dificuldade e, por pouco, não aconteceu. “Foi muito sofrido fazer. Era para ter sido no Dia das Crianças de 2018, mas não consegui. Estava quase desistindo, não tinha recursos, só chegava coisa velha para doação. Nos preparamos para atender 70 crianças com muita dificuldade e no dia do evento foi aparecendo voluntários, pessoas oferecendo serviços. Foi uma prova de fé”, diz.

Depois disso, o projeto Sementes nunca mais parou. Neste ano, a ação de Natal vai acontecer no dia 24 de dezembro, e a meta é beneficiar 1 mil crianças com doação de brinquedo e um dia repleto de brincadeiras, além de doação de alimentos para as famílias e prestação de serviços como corte de cabelo, esmaltação e outros.

“Começamos no Dom Nelson que é onde minha avó morava, e a cada ano fomos ampliando. Fazemos no Ribeirão Tavares e Limeira Alta em Brusque e também atendemos parte do Mineral, Limoeiro, Brilhante e Campeche, em Itajaí. A partir do momento que fazemos em um bairro, não deixamos mais de ir”.

O grupo, que conta com cerca de 150 voluntários, também realiza carreata pelos bairros de Brusque e, ao longo do ano, auxilia famílias com doações de cestas básicas e roupas. Além disso, ajuda outros projetos sociais realizados na cidade.

Muito além das doações

Priscila Alves, 33 anos, foi ajudada pelo projeto e hoje é uma das voluntárias. Para ela, o projeto Sementes vai muito além da doação de alimentos ou brinquedos.

“As pessoas idealizam projeto social de doar algo e quando o Paulo apareceu para mim, eu não tinha o que comer dentro de casa e ele quis saber da minha história, sentou na calçada para escutar minha história, me convidou para caminhar junto com ele. Eu estava em depressão, tinha tentado suicídio, não me achava digna, mas ele me convenceu”.

Ela destaca que junto com o projeto Sementes conheceu realidades muito difíceis e passou a ver a vida com outros olhos. “Acabou tocando meu coração, porque eu reclamava tanto, era insatisfeita com minha vida, mas os meus problemas não eram nem metade do que via no projeto. Hoje levar cesta básica não é suficiente para mim, quero abraçar, quero tocar, quero ouvir as histórias, assim como aconteceu comigo um dia”.

Hoje, Paulo se dedica 100% ao projeto. Para ele, o Sementes é uma missão de vida. “Cada vez que terminamos uma ação, que ajudamos alguém, a sensação é de dever cumprido. Termino o dia sempre chorando muito de emoção, feliz por poder contribuir”.

Ajude o Sementes

Quem quiser contribuir com o projeto Sementes pode entrar em contato com Paulo pelo telefone (47) 9 9259-6958. O grupo aceita parceria com empresas que queiram se tornar ponto de coleta para as doações. Pelo perfil no Instagram @projeto_sementes é possível conhecer o trabalho, doar e ser voluntário.