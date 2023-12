Natal Solidário: campanha da Unifebe já presenteou mais de 10 mil crianças de Brusque e região

Há 21 anos, a solidariedade invade o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) com a campanha Natal Solidário. Desde 2003, a instituição contribui para que crianças de Brusque e toda a região ganhem, pelo menos, um presente no Natal.

O evento, que é um dos mais tradicionais da Unifebe, começou pequeno, doando brinquedos para 61 crianças.

Ao longo dos anos, a ação cresceu e, em 2023, foram mais de 500 crianças da rede pública de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino, apadrinhadas e presenteadas por estudantes, professores, colaboradores e comunidade em geral no dia 6 de dezembro.

“É sempre um evento muito lindo, emocionante, que fecha com chave de ouro o ano. É um momento que todo mundo para, respira, sente gratidão. Estar ali, sentir com as crianças, é lindo”, afirma a assessora de comunicação da instituição e uma das organizadoras do Natal Solidário, Aline de Souza.

Ela explica que a escolha das crianças apadrinhadas é feita pelas secretarias de Educação dos municípios. A instituição recebe a lista e organiza a estrutura para viabilizar o encontro entre padrinhos e afilhados.

“Em agosto começamos o contato com as secretarias para ter um tempo de retorno. As listas são enviadas e cadastradas no nosso sistema de adoção”.

Desde sua criação, em 2003, o Natal Solidário foi realizado pela Unifebe todos os anos, mesmo durante a pandemia. “Na pandemia, fizemos o sistema online para adoção das crianças e a entrega dos presentes direto nas escolas”.

Aline destaca que várias pessoas se envolvem na organização da ação, para garantir um evento bonito e de muita emoção para padrinhos e afilhados. No grande dia, as crianças são recepcionadas em dois períodos, de manhã e à tarde. Recebem um lanche, fazem uma apresentação de Natal e, então, recebem os presentes. Todos os anos o Papai Noel também marca presença, deixando a magia completa.

“O Natal Solidário nos faz conhecer uma realidade que não é a nossa, e por isso, começamos a ser mais gratos pelas coisas que temos. Um brinquedo que para nós é simples, para eles é algo sensacional. Essa interação que a instituição tem com a comunidade é muito legal”, diz.

Ao longo de 21 edições, mais de 10 mil crianças da região já foram beneficiadas com o Natal Solidário. Algumas dessas crianças que já foram ajudadas, hoje também podem ajudar a fazer o Natal de outras mais feliz.

“Temos pessoas que hoje são alunos ou funcionários da Unifebe, que quando crianças receberam um presente no Natal Solidário, e hoje contribuem. É muito gratificante ouvir essas histórias. Recebemos muita gente da comunidade que quer ajudar. É uma época em que todo mundo se une, que as famílias vêm para a Unifebe participar”.