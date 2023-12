Amizade solidária: grupo de amigos de Brusque reúne doações para mais de 450 crianças no Natal

Uma ação solidária que começou pequena, reunindo alguns membros do grupo Emaús de Brusque há 12 anos, com o passar do tempo se transformou em algo grandioso e neste ano, fará o Natal de 458 crianças mais feliz.

O projeto não tem um nome. É realizado por um grupo de amigos que se unem e dedicam parte do seu tempo para ajudar aqueles que precisam. Liderado pela designer Adine Yara Zimmermann, 31 anos, o grupo formado por cerca de 20 pessoas arrecada brinquedos e recursos para compra de alimentos que são doados para famílias carentes de Brusque.

Adine conta que sempre teve o exemplo de seus pais que costumavam ajudar instituições da cidade. Ao entrar no Emaús, começou a participar de ações solidárias visitando asilos, hospitais e famílias. Com o objetivo de continuar ajudando o próximo, reuniu alguns amigos para arrecadar brinquedos para algumas crianças no Natal.

“Cada ano começou a aumentar. No ano passado, foram quase 500 famílias. São todos amigos que buscam as doações com empresas, se vestem de Papai Noel e contribuem com um dia diferente para essas famílias”.

Em 2022, a ação social dos amigos foi realizada na Escola Theodoro Becker, no bairro Bateas. Lá, cada aluno da escola ganhou um presente e cada família recebeu um sacolão. Também foi realizado um dia de recreação com as crianças, com cama elástica, brinquedos infláveis e distribuição de doces e cachorro-quente.

“Tivemos uma ajuda muito grande da Zen. Todos os funcionários doaram brinquedos e foi uma coisa muito grande. O pessoal botou a mão na massa e se ajudou”.

Além de ajudar as famílias do bairro Bateas, o grupo também distribuiu brinquedos durante o percurso da carreata com o Papai Noel.

Neste ano, os alunos da Escola Companheiro Ayres Gevaerd, no bairro Volta Grande, serão beneficiados pela ação solidária. No dia 23 de dezembro, eles terão um dia especial, com muita diversão e presentes.

“São 458 alunos e aproximadamente 380 famílias. A proposta é arrecadar para conseguir um sacolão digno para todo mundo. Muitos não querem brinquedo. Querem comida”, afirma.

União

Adine destaca que a união do grupo é fundamental para conseguir organizar não apenas a ação de Natal, mas os outros momentos que proporcionam para as famílias carentes da cidade, como Páscoa e Dia das Crianças.

“Sempre falo que precisa ter alguém para liderar, mas ninguém faz nada sozinho. Na organização fixa temos cinco meninas, que organizam os presentes, separam as doações, cada um tem uma função. Mas o grupo todo chega a 25 pessoas. São realmente amigos que se juntam para proporcionar algo legal para essas famílias”.

O dinheiro para realizar a ação vem de doações, tanto de empresas que já conhecem o trabalho realizado pelo grupo, quanto pelo Instagram dos membros. “Não temos um perfil oficial do grupo, fazemos as divulgações e prestamos contas pelo perfil de cada um, porque é pela rede social que vem grande parte das doações”.

Para a designer, fazer parte do grupo e poder proporcionar momentos felizes para crianças e suas famílias é sua maior realização. “Estamos neste mundo para fazer a diferença. Juntos somos somados. Se cada um contribuir com R$ 10, já conseguimos um grande evento para o próximo. Isso me faz caminhar todos os dias”, finaliza, emocionada.

Ajude o projeto

Ainda dá tempo de contribuir com a ação de Natal dos amigos para as crianças do bairro Volta Grande. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com Ana, pelo telefone: (47) 9 9655-2744.