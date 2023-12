Crianças do bairro Santa Luzia terão dia especial com ação de Natal do Projeto Movimentar

Todos os sábados, crianças e adolescentes do bairro Santa Luzia se reúnem na quadra da comunidade para participar do projeto Movimentar. A ação voluntária desenvolve atividades esportivas e educativas para uma média de 40 crianças e adolescentes de 4 a 16 anos, por semana.

E para fechar o ano com chave de ouro, o grupo realiza uma grande ação de Natal, envolvendo toda a comunidade do bairro. Assim como no ano passado, serão dois eventos natalinos. No domingo, 17 de dezembro, será a festa de Natal, no salão da igreja, e na mesma data, após as 18h, o grupo sairá em carreata com Papai Noel distribuindo balas.

A expectativa do grupo é reunir em torno de 400 crianças e mais as famílias para um dia de muita diversão, com brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas, pintura facial, além de distribuição de brinquedos e guloseimas.

“Não tem nada que pague o carinho que recebemos deles todos os sábados. Criamos um vínculo especial. Essa troca é muito legal e nos faz querer continuar”, destaca a idealizadora do Movimentar, Suelen Pereira Gattis.

Amor pela comunidade

O projeto Movimentar iniciou as atividades em abril do ano passado. O objetivo é reunir as crianças e adolescentes do bairro para uma tarde educativa e de muita diversão.

“Sempre morei aqui, estudei aqui, e queria desenvolver algo social aqui na comunidade. Conversei com algumas pessoas e então surgiu o Movimentar, para promover oficinas para movimentar a comunidade aos sábados”, conta Suelen.

O projeto é desenvolvido na quadra de esportes do bairro Santa Luzia, todos os sábados, das 13h às 16h. No local, são realizadas atividades esportivas e pedagógicas por um grupo de 15 voluntários.

“É gratificante ver o desenvolvimento deles. Realizamos atividades esportivas, que é o que eles mais gostam, mas também procuramos desenvolver o lado pedagógico, principalmente puxando pela sustentabilidade, já que a quadra sofre muito com o descarte de lixo, então falamos sobre a importância de cuidar, tentamos puxar por essa linha”.

Durante o período que as crianças e adolescentes ficam no projeto, além das atividades, recebem um lanche. O momento mais esperado do dia. “Assim que elas chegam já perguntam que horas vai ser o lanche, o que vai ter para comer. Então sempre tem alguma coisinha pra eles. É nesse momento que percebemos a realidade, pois muitos estão ali pelo lanche que será oferecido, e expande muito mais a importância do projeto”, diz.

Para manter o projeto ativo ao longo de todo o ano, os voluntários recebem doações e também realizam ações como bingos, rifas e torneios, que tem o objetivo de arrecadar recursos para desenvolver as atividades com as crianças.

Suelen afirma que uma das principais dificuldades para a realização do projeto está na estrutura da quadra. Como o local onde as crianças se reúnem não é coberto, toda vez que chove, não é possível fazer as atividades. “Este ano choveu muito, então tivemos poucos sábados de atividades. O ideal seria conseguir uma cobertura para a quadra, além de um banheiro melhor para atender as crianças e toda a comunidade”.

Para Suelen e todos os voluntários, o carinho que recebem das crianças todos os sábados é a principal recompensa. “Alguns dizem: ‘quando crescer quero ser voluntário do Movimentar’. O projeto virou um espelho para eles e isso nos motiva. Aos poucos vamos conseguindo. Ano passado foi difícil, esse ano algumas coisas já melhoraram…Tudo o que fazemos é pelas crianças, para dar um momento divertido para elas”.

Ajude o Movimentar

Para conseguir realizar a ação de Natal para as crianças, o grupo de voluntários está fazendo uma rifa. Além disso, o grupo também aceita doações de quem deseja contribuir com o evento até o dia 15 de dezembro, pela chave Pix movimentar.bq@gmail.com. Também é possível doar brinquedos novos e guloseimas. Mais informações no Instagram @movimentar.bq