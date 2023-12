Do kit de enxoval à cesta natalina: Projeto Guarda Anjo ajuda famílias de São João Batista e Brusque no Natal

O projeto Guarda Anjo, conhecido pela distribuição de kits de enxoval para gestantes em toda a região, também realiza ações de Natal. Como a sede é em São João Batista, o foco do projeto é no município, mas também acontecem doações em outras cidades, incluindo Brusque.

Voluntária do projeto, Rosângela Mazera Heil, 52 anos, é moradora de Brusque. Ela explica que a ação de Natal do Guarda Anjo é realizada por meio de doações.

O grupo envia cartinhas que são um convite para apadrinhar uma família com a doação de R$ 20. O dinheiro é utilizado para ajudar na compra de um brinquedo e também de alimentos que formarão a cesta de Natal.

Neste ano, o projeto visa ajudar 120 famílias com a doação das cestas para a ceia de Natal e cerca de mil crianças com brinquedos.

“A cesta vai bem recheada, para que essas famílias tenham uma ceia gostosa. Vai uns 20, 25 itens. No ano passado, eu trouxe 10 cestas dessas para Brusque, para poder ajudar famílias daqui que precisam”, diz Rosângela.

Ela destaca que o foco do projeto no Natal é São João Batista devido ao grande número de famílias carentes que existem no município. De acordo com ela, o Guarda Anjo tem cerca de 100 voluntários espalhados por cidades como Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, Itajaí e Blumenau. E cada voluntário, acaba ajudando também sua respectiva cidade, não apenas no Natal, mas também com os kits de enxoval para gestantes, que deu origem ao projeto.

“Tem pessoas que necessitam em Brusque, sim, mas o povo daqui acolhe muito, quem precisa tem a ajuda de muitas pessoas, mas em São João Batista a situação é mais complicada, as pessoas precisam muito, por isso, o projeto atua mais lá”, diz.

No dia 24 de dezembro, os voluntários saem distribuindo cestas e brinquedos nos bairros de São João Batista. “Sai quatro carros cheios e cada um vai para um bairro da cidade. Eu pego minhas cestas e dou aqui em Brusque. Já tenho as famílias certas que vem buscar. Esse ano, vou doar 15 ceias em Brusque por meio do Guarda Anjo”, destaca.

O projeto

Rosângela conta que o projeto Guarda Anjo surgiu há cinco anos, quando uma amiga que ajudava mamães carentes estava precisando de ajuda, porque sozinha não estava dando conta do trabalho voluntário.

Foi montado um grupo para fazer o kit de enxoval e entregar para as gestantes. “Pegamos tudo o que vem de doação, compramos banheira para o bebê e dentro colocamos produtos de higiene, sapatinho, casaco, e tudo que o bebê precisa nos primeiros meses”.

Os kits do Guarda Anjo já foram entregues para gestantes de várias cidades de Santa Catarina e até de outros estados. O grupo também ajuda com doação de roupas para crianças de até 5 anos.

“Geralmente, essas gestantes já tem outros filhos, então começamos a arrecadar roupas para essas crianças também. Para ganhar o kit, a mãe tem que comprovar que está se cuidando e fazendo o pré-natal, tudo certinho”, diz.

Além dos kits, o Guarda Anjo distribui todos os sábados, pão e leite para 55 famílias carentes de São João Batista.

“Esse projeto é o meu ar. Faço tudo com muito carinho. Poder ajudar essas famílias é um sentimento único, de dever cumprido”.

Ajude o Guarda Anjo

Quem quiser ajudar o projeto Guarda Anjo, pode entrar em contato com Rosângela, pelo telefone (47) 9 9922-0667, ou fazer uma doação direto via Pix pela chave 636.218.009-72, em nome de Vanilda. Saiba mais sobre o projeto no Instagram: @guardaanjosc