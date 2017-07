Acibr participa de encontro com associações empresariais da Regional

A Associação Empresarial de Brusque (ACIBr) participou na manhã de quarta-feira, 5, em Blumenau, da reunião das Associações Empresariais do Vale do Itajaí. Com o apoio da Facisc, na oportunidade, representantes de nove das 12 entidades que integram a Regional marcaram presença no encontro “Voz Única do Vale” que discutiu pleitos, demandas e temas de abrangência regional, definindo uma agenda de exigências, cronogramas e prazos junto a lideranças políticas.

Entre os pleitos federais, foram discutidos a necessidade e agilidade da Duplicação da BR 470; o Aeroporto Internacional de Navegantes; a Bacia de Evolução – Porto de Itajaí/Navegantes; o Sistema de Prevenção de Enchentes (monitoramento e barragens, como a de Botuverá); e mudanças no pacto federativo.

Já a nível estadual, a reforma e a revitalização da Rodovia SC-412 (Jorge Lacerda); o Anel de Contorno Urbano de Gaspar; e a Segurança Pública estão na lista das principais demandas da região.

Na avaliação do presidente da ACIBr, Halisson Habitzreuter realizar o levantamento dos interesses comuns, que irão beneficiar toda a região, como a duplicação da BR 470 e a Barragem de Botuverá, são essenciais para cada uma das cidades que integram a regional.

“Temos as nossas reivindicações locais, mas poder traçar com demais entidades interesses comuns em prol da região, foi muito positivo. Por exemplo, na área da Segurança Pública, pretendemos criar um Comitê para tratar de melhorias para a nossa região, bem como buscarmos a mudança na legislação penal, para coibir o chamado ‘prende e solta’. Esperamos que esses pleitos evoluam bastante por serem interesses comuns de todas essas entidades”.

Próximos passos

A partir de agora, prefeitos e presidentes das câmaras municipais das cidades da Regional, além de senadores e deputados federais catarinenses deverão ser convidados para participar de uma plenária para discutir as principais reivindicações da região, bem como os cronogramas de trabalhos dessas demandas.

Integram a regional do Vale do Itajaí as associações empresariais de: Ascurra, Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Gaspar, Ilhota, Indaial, Itajaí, Navegantes, Penha, Pomerode e Timbó.