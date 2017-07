Prefeitura de Brusque tem novas regras para emissão de boletos registrados

Para atender as normas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no que diz respeito as formas de cobrança de boletos, a Prefeitura de Brusque começou a incrementar esse mês, no setor tributário, as novas regras para a emissão de boletos registrados.

Segundo informações da Secretaria da Fazenda, essa modalidade é mais segura pois vincula a fatura ao CPF ou CNPJ do emissor, evitando assim fraudes tanto para o credor quanto para o devedor.

Porém, os contribuintes precisam estar atentos a algumas mudanças.

A diretora do departamento de Tributação do município, Nadine Mara Machado Dirschnabel, explica que por conta dessa nova plataforma, o contribuinte só poderá realizar o pagamento 24 horas após a emissão do boleto.

“É importante a população prestar muita atenção, porque diferentemente do que é feito hoje, o cidadão não poderá mais pegar o boleto e pagar no mesmo dia da sua emissão”.

A Febraban solicitou a implantação da nova forma de cobrança até o fim deste ano. Contudo, a Prefeitura já iniciou a aplicabilidade da regra, que deve começar a valer nos próximos dias.