Acibr promove nesta quinta-feira coleta de lixo eletrônico

O Núcleo de Gestão Ambiental da Acibr – Associação Empresarial de Brusque, promove nesta quinta-feira, 24, mais uma edição do Dia D – Ecoponto, no estacionamento do Centro Empresarial de Brusque (Cescb). A ação que consiste em coletar materiais que não podem ser descartados junto com o lixo comum, e dar a eles um destino correto, será realizada das 9h às 11h e das 14h às 17h.

Dessa forma, todas as pessoas, empresas, escolas ou entidades, que tiverem em casa materiais como pilhas, baterias, eletroeletrônicos, pneus e lâmpadas, podem fazer a entrega desses materiais no Ecoponto. Com exceção das lâmpadas, que será cobrado o valor de R$ 1 por unidade, os demais itens podem ser descartados gratuitamente.

A iniciativa desenvolvida desde 2015, visa atender a Lei Nacional para Controle de Resíduos Sólidos, e facilitar para a comunidade, o descarte correto de resíduos que podem contaminar severamente o meio ambiente, e que precisam de um trabalho de descontaminação e um tratamento adequado antes de serem encaminhados para um aterro sanitário, ou até mesmo para reciclagem, no caso dos eletrônicos.