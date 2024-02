Acidente em Botuverá: duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Azambuja, em Brusque

O Corpo de Bombeiros deu mais detalhes sobre o grave acidente entre carretas na tarde desta sexta-feira, 23, na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, que vitimou o motorista Valmir Pereira Carboni, de 60 anos, e deixou outras duas pessoas feridas.

Segundo os bombeiros, no primeiro veículo, uma carreta tanque, estava Valmil, que faleceu no local. Já na carreta bitrem, o motorista, de 33 anos, teve suspeita de trauma no quadril. Ele foi colocado em maca rígida e encaminhado para o Hospital Azambuja, em Brusque.

Já a mulher, de 43 anos, que dirigia o terceiro veículo envolvido no acidente, modelo Kia Sportage, com placa de Brusque, relatou apenas dor torácica. A vítima também foi encaminhada para o Hospital Azambuja para avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente aconteceu após parte do semi-reboque do caminhão trator, conduzido pelo homem de 33 anos, se soltou , colidindo na parte frontal do veículo em que estava Valmir Pereira Carboni.

O veículo Kia Sportage, que estava na rodovia no sentido Brusque-Botuverá também foi atingido na parte frontal de seu veículo pelo semi-reboque.

Leia também:

– GALERIA – Veja imagens do acidente entre carretas que matou uma pessoa em Botuverá

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: