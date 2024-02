Identificada vítima de acidente entre carretas em Botuverá

Foi identificado como Valmir Pereira Carboni, de 60 anos, a vítima do acidente entre carretas na tarde desta sexta-feira, 23, na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá. Ele era morador do município de Içara. A identidade da vítima foi divulgada pela Polícia Civil.

Segundo testemunhas, a colisão aconteceu no momento em que o caminhão carregado com calcário estava trafegando em direção a Brusque quando o motorista, que o conduzia, perdeu o controle do veículo em uma curva.

A caçamba com calcário teria se desprendido da carreta e atingido o veículo que descia na rodovia, em direção a Botuverá. Valmir estava no veículo que trafegava em direção a Botuverá, ele foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão, a qual foi atingida pela caçamba. A informação da dinâmica do acidente foi passada por testemunhas e ainda não pode ser considerada oficial.

Colaborou: Otávio Timm

