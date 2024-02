GALERIA – Veja imagens do acidente entre carretas que matou uma pessoa em Botuverá

A reportagem de O Município esteve no local e registrou imagens de como a rodovia Pedro Merizio ficou após o acidente entre duas carretas e um carro que matou uma pessoa na tarde desta sexta-feira, 23. A vítima já foi identificada.

O fato ocorreu por volta das 13h. O tráfego de veículos foi totalmente interrompido. Neste momento a via está sendo limpada para que o fluxo de veículos volte à normalidade.

Acidente

Segundo testemunhas, a dinâmica do acidente aconteceu no momento em que o caminhão carregado com calcário estava trafegando em direção a Brusque quando o motorista, que o conduzia, perdeu o controle do veículo em uma curva.

A caçamba com calcário teria se desprendido da carreta e atingido o veículo que descia na rodovia, em direção a Botuverá. A vítima estava no veículo que trafegava em direção a Botuverá, ele foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão, a qual foi atingida pela caçamba. A informação da dinâmica do acidente foi passada por testemunhas e ainda não pode ser considerada oficial.

Confira as imagens:

