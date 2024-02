Grave acidente entre caminhões é registrado em Botuverá

Foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 23, um grave acidente entre pelo menos três veículos, sendo dois caminhões e um carro, na rodovia Pedro Merizio, na altura do bairro Pedras Grandes, em Botuverá. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e está no local. Uma pessoa morreu.

Segundo um registro de ocorrência preliminar do Corpo de Bombeiros, o acidente deixou três vítimas presas às ferragens. A confirmação de óbito no acidente foi divulgada pela Polícia Civil.

Até o momento não há informações sobre a quantidade de vítimas e como o acidente teria acontecido.

Matéria em atualização

