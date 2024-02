VÍDEO – Influencer que jogou dinheiro de guindaste promete enterrar moto em Brusque

A empresária e influencer Bel Ponciano Tamasia, que jogou dinheiro de um guindaste no estacionamento da Havan de Brusque, prometeu que irá enterrar uma moto em algum lugar da cidade neste fim de semana. Em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram, ela diz que no sábado, 24, às 8h, irá anunciar o local onde a motocicleta estará escondida.

Ao final do vídeo, a influencer ainda diz que a próxima ação será a distribuição de cestas básicas. Confira o vídeo:

Dinheiro do guindaste

No início do mês, Bell reuniu uma grande quantidade de pessoas no estacionamento da Havan após prometer que jogaria R$ 10 mil de cima de um guindaste.

Durante a ação, algumas pessoas que estavam no local ficaram insatisfeitas e passaram a arremessar chinelos na influencer e em outras duas pessoas que também estavam na estrutura. O caso viralizou.

Relembre o momento:

Leia também:

1. La Niña intenso à vista em 2024: especialista avalia possíveis impactos sobre o inverno em SC

2. VÍDEO – Cavalo é resgatado após maus-tratos e protetores abrem vaquinha para tratamento em Brusque

3. Chuvas dificultam e atrasam obra de macrodrenagem na avenida Primeiro de Maio

4. Influenciado por Jesse e Shurastey, casal brusquense adapta carro para “morar” e viaja até Argentina

5. Quatro pessoas são presas acusadas de assassinato de morador de Brusque em Ilhota

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: