Morador de Brusque com R$ 40 mil no porta-luvas é preso por tráfico em Gaspar

Na noite da quarta-feira, 21, por volta das 23h, um homem foi abordado e recebeu voz de prisão por tráfico de drogas na BR-470, em Gaspar. O suspeito era morador de Brusque e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do município.

A Polícia Militar de Gaspar realizava um patrulhamento preventivo nas margens da BR-40 e flagrou um carro Chevrolet Onix que, segundo informações, poderia estar envolvido com tráfico de drogas. Durante a abordagem, o condutor negou ter qualquer substância ilícita, mas afirmou que tinha R$ 40 mil no porta luvas.

Os policiais fizeram uma busca no veículo e confirmaram que a quantia era de R$ 40.457 reais. Ao perguntar a origem do dinheiro, o motorista informou que era o pagamento de uma dívida com um familiar, porém, não tinha comprovante ou conseguiria entrar em contato.

Tráfico de drogas

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o suspeito afirmou ser morador de Brusque e viver com a sua esposa e filho menor de idade, mas tentou mentir sobre o número de seu apartamento.

A Polícia Militar de Brusque se deslocou até o endereço e a esposa do suspeito permitiu o acesso ao apartamento.

Os policias localizaram, em cima da geladeira, 263 gramas de uma substância análoga à cocaína em uma sacola plástica.

Também foram encontrados R$ 3.900, dois cartões de crédito com resquícios de cocaína, duas balanças de precisão, um caderno de anotação de contabilidade, que poderiam indicar o tráfico de drogas.

O Conselho Tutelar foi acionado e o filho do suspeito ficou sob os cuidados do tio. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Brusque.

