Bilhete com ameaça e faca são jogados para dentro de creche particular em Blumenau

Uma faca e um bilhete com uma suposta ameaça foram deixados no parquinho de uma creche particular, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau, na manhã desta quarta-feira, 21.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. Um boletim de ocorrência foi registrado. A Polícia Civil também foi acionada e iniciou as investigações. O suspeito não foi encontrado até o momento da publicação desta matéria.

De acordo com a PM, a segurança foi reforçada não apenas no local como em outros estabelecimentos com o direcionamento de viaturas para a realização de rondas escolares.

