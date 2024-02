Paciente oncológico de Guabiruba recebe surpresa de aniversário em hospital de Blumenau

Nessa última quinta-feira, 22, o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, vivenciou momentos emocionantes quando a família do paciente oncológico, Vinicius Ian Duarte, resolveu fazer uma surpresa de aniversário para ele.

Vinicius está internado há mais de 11 dias no setor da Clínica Oncológica da instituição, e completaria seus 20 anos dentro do hospital, mas sua família de Guabiruba não deixou a data passar em branco. Uma parte de sua família esteve na frente da instituição com cartazes vibrantes, balões coloridos e presentes, criando um cenário especial para a comemoração do aniversário.

Vinícius assistiu a pequena festa que seus familiares organizaram pela janela do quarto e pela passarela do hospital. Confira no vídeo abaixo:

Edicleia Teixeira da Silva, mãe de Vinícius, disse que mesmo diante dos desafios enfrentados no último mês pelo seu filho, toda a família estava empolgada em proporcionar uma linda comemoração de aniversário: “Não queríamos deixar de comemorar esse dia especial para o Vinicius.” completou.

A equipe médica e os funcionários do Hospital Santo Antônio também se juntaram à comemoração, expressando solidariedade e trazendo energia positiva.

