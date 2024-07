Adolescente de 14 anos morre após ser atropelado em Blumenau

Um adolescente morreu e outro ficou ferido após um atropelamento na noite deste sábado, 20, no bairro Água Verde, em Blumenau. A vítima fatal foi identificada como Eduardo Henrique Santos Gomes, de 14 anos.

Eduardo estava com um amigo quando foi atropelado, ele deixou mãe, irmãos, familiares e amigos enlutados. Nas redes sociais, a irmã da vítima lamentou o ocorrido. “Meu irmãozinho, vai com Deus mano. Só Deus sabe como estamos. Justiça por Eduardo”, relatou.

Motorista preso

O motorista de um automóvel que atropelou e causou a morte de um adolescente na noite deste sábado, 20, em Blumenau, foi identificado e preso pela Polícia Militar. Ele havia se evadido do local.

De acordo com informações da PM, o veículo era alugado e homem teria deixado o veículo na casa de uma tia. Após isso, ele pegou uma motocicleta e foi até uma festa, local que foi preso. Após a detenção, ele foi encaminhado à Central de Polícia.

O homem se negou a fazer o teste do bafômetro, porém foi realizado o auto de constatação de sinais de embriagues, como cheiro de bebida alcóolica e vermelhidão nos olhos, e ele responderá pela embriaguez ao volante

Sobre o caso

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 18h, uma vítima, de 14 anos, foi encontrada sem vida no local do acidente. A vítima apresentava trauma cranioencefálico com hemorragia abundante, além de traumas de extremidades. A médica do Samu constatou o óbito da vítima no local do acidente.

A outra vítima, também com 14 anos, estava consciente e orientada, mas apresentava lesão na perna e escoriações pelo corpo. A vítima foi conduzida ao Hospital Santo Antônio. A Polícia Científica foi acionada, assim como a Guarda Municipal de Trânsito que compareceu ao local para confecção do boletim de acidente.

