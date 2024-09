Adolescente morre após ser atingido com tiro no peito em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina

O adolescente Gabriel Júlio de Melo Teixeira da Rosa, de 14 anos, morreu após ser atingido com um tiro no peito no município de Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina, na quarta-feira, 4. O autor do disparo foi outro adolescente, de 16 anos, que, segundo relato à Polícia Civil, teria acionado o gatilho sem saber que a arma estava carregada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a arma utilizada, um revólver calibre .38 com numeração raspada, era de copropriedade do adolescente de 16 anos e de um jovem de 18 anos. Momentos antes do tiro, a arma teria sido repassada de um para o outro.

O jovem de 18 anos foi localizado nas proximidades e, junto com o adolescente, foi levado à delegacia. O adolescente foi apreendido pelos crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O de 18 anos foi apreendido pelos mesmos crimes.

Velório e sepultamento

O velório de Gabriel Júlio de Melo Teixeira da Rosa, de 14 anos, ocorre nesta quinta-feira, 5, no centro comunitário do bairro Cohab. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal de Campo Erê.

A Escola de Educação Básica Emilio Garrastazu Medici, onde Gabriel estudava, divulgou uma nota de pesar pela morte do aluno.

Leia também:

1. Homem é preso após ameaçar companheira com faca no Azambuja

2. Abel Moda Vôlei estreia na Superliga em outubro, contra o Minas

3. Eleição em Botuverá: “A barragem por si só não é a solução”, diz Victor (PP); veja entrevista

4. Brusque é listada na 281º colocação no Ranking de Eficiência dos Municípios

5. Quina 6525: veja números sorteados nesta quarta-feira

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos: