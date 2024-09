Idoso de 96 anos se envolve em acidente entre ônibus e carro em Blumenau

Um idoso de 96 anos se envolveu em um acidente entre carro e ônibus na rua Dois de Setembro, no bairro Itoupava Norte, na manhã desta quinta-feira, 5, em Blumenau. Ele era o motorista do carro Chery.

Quando os Corpo de Bombeiros Militar chegou ao local, o idoso foi encontrado sentado no banco do motorista, consciente e orientado, mas relatando dor no tórax.

Após a avaliação inicial, foi realizado um exame físico focado na região da dor, seguido de uma avaliação completa dos sinais vitais. Além disso, foi feita uma entrevista para verificar o grau de discernimento do paciente, que estava elevado.

Segundo os bombeiros, a filha da vítima, que é médica, prontificou-se a levá-lo para um hospital particular. O paciente foi liberado no local após assinar o termo de recusa de encaminhamento.

O condutor do ônibus, de 58 anos, não ficou ferido. A dinâmica do acidente não foi informada.

