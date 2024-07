O Brusque visita o Botafogo-SP em partida que começa às 18h30 deste domingo, 21, no estádio Santa Cruz, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como na partida contra a Chapecoense, há dúvidas na lateral-esquerda, que não terá Alex Ruan, nem Marcelo, mas poderá contar com o retorno de Luiz Henrique. Vivendo uma sequência de cinco empates, o quadricolor não subirá na tabela em caso de vitória, mas precisa voltar a vencer fora de casa para esboçar uma reação no campeonato.

Luiz Henrique, que perdeu as últimas partidas por lesão muscular na perna esquerda, treinou nesta semana. Contudo, esteve fora das atividades desta quinta-feira, 18. Há a possibilidade de ele assumir a lateral-esquerda, enquanto Alex Ruan e Marcelo, os outros dois da posição, seguem no departamento médico. Diego Mathias e Maurício são opções caso Luizinho Vieira precise improvisar.

Guilherme Queiróz está iniciando a transição, com trabalhos físicos rumo aos treinos normais. O goleiro Georgemy, que passou rodadas fora por conta de dores no joelho, treina normalmente.

Dentinho foi expulso na partida anterior, contra a Chapecoense, e cumpre suspensão. Serrato também está suspenso, mas por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Há cinco jogadores pendurados no total: Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan, Rodolfo Potiguar e Jhemerson.

Um time provável tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Dionísio, Diego Mathias (Maurício); Jhemerson; Paulinho Moccelin e Olávio.

No Z-4

O Brusque segue sem possibilidade de sair do Z-4 na rodada, e desta vez não pode nem subir de posição. Se vencer, empata com o Botafogo-SP em pontuação, mas fica atrás por ter menos vitórias. Se não vencer, pode terminar a rodada no 19º lugar, atrás do Ituano, que enfrenta o CRB em Maceió às 17h deste sábado, 20.

A rodada começa com o Brusque no 18º lugar, com 14 pontos, 11 gols marcados e 19 sofridos. O quadricolor não perde há seis partidas, com vitória sobre o Ceará e cinco empates consecutivos, diante de Avaí, Ituano, CRB, Ponte Preta e Chapecoense. É o time que mais empata no campeonato.

Como visitante, o Brusque não vence há 13 jogos, desde o 1 a 0 sobre o Sampaio-RR na primeira fase da Copa do Brasil, em 28 de fevereiro.

Botafogo-SP

O Botafogo-SP começa a rodada na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 17 pontos. O Pantera não vence há quatro jogos e vem de três derrotas consecutivas. A mais recente foi nesta quarta-feira, 17: 4 a 1 para o CRB em Maceió, em jogo atrasado da nona rodada.

Não há jogadores suspensos. Cinco estão pendurados: o zagueiro Lucas Dias Costa; o lateral-esquerdo Jean Victor; e os volantes Carlos Manuel, Matheus Barbosa e João Costa.

Uma possível escalação tem João Carlos; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo, Jean Victor; João Costa, Patrick Brey; Fillipe Soutto (Gustavo Bochecha); Emerson Negueba, Alexandre Jesus (Alex Sandro) e Douglas Baggio.

Arbitragem

Luciano da Silva Miranda Filho apita a partida, auxiliado por Anderson da Silva Rodrigues e Eleutério Felipe Marques Júnior. Murilo Tarrega Victor (SP) é o quarto árbitro.

O árbitro de vídeo é Daniel Victor Costa Silva (MG), auxiliado por Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG)

Botafogo-SP x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

