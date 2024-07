VÍDEO – Acidente entre dois carros é registrado na rua São Pedro, em Brusque

Um acidente entre dois carros foi registrado na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro São Pedro, em Brusque. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente, que quase deixou um ciclista ferido.

A colisão foi registrada no cruzamento entre as ruas São Leopoldo e São Pedro e envolveu um Voyage e um carro da marca Citroën. As imagens foram enviadas por um leitor anônimo, que informou que nenhum dos envolvidos ficou ferido no acidente.

O Citroën seguia no sentido Centro-São Pedro, pela rua São Leopoldo, quando foi acessar a rua São Pedro e colidiu com o Voyage, que seguia pela rua São Pedro.

De acordo com uma testemunha, o local registra acidentes com frequência.

Leia também:

1. Youtuber Pedro Rezende conhece Luciano Hang durante visita à Havan

2. Trabalhadores são presos dentro de cofre durante roubo no Norte catarinense

3. Jovem é levado ao hospital após colisão entre moto e carro no Santa Rita, em Brusque

4. Restaurante com pombos vivos na cozinha é interditado pela Vigilância Sanitária em Itajaí

5. La Niña e os efeitos na primavera em Brusque; confira a previsão

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: