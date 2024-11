Alunos do Colégio São Luiz embarcam para intercâmbio nos Estados Unidos em janeiro

Pelo terceiro ano consecutivo, o Colégio São Luiz terá estudantes em intercâmbio na cidade de Southaven, no estado do Mississipi, nos Estados Unidos.

O grupo, formado pelos alunos Isadora Bittelbrunn, Heitor Costodio Pruner, Enzo Gabriel Lauritzen, Isabella Chedid Rebello, Olívia Seubert Luiz, Pietro Pôncio Jimenez, Valentina Gamba Adami e Vinicius de Lemos Boni, embarca no dia 2 de janeiro de 2025 para uma experiência de 23 dias em solo americano.

Eles serão acompanhados pela coordenadora do Programa Bilíngue, professora Mariane Werner Zen e pela professora Janaína Fernanda de Almeida.

No Mississipi, os intercambistas viverão juntos em uma casa com a supervisão das duas professoras. Durante a estadia nos Estados Unidos, o grupo frequentará as aulas na Sacred Heart School, que faz parte da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, e poderá vivenciar na prática a rotina de um estudante americano.

A coordenadora do Programa Bilíngue, Mariane Werner Zen, lembra que nos anos anteriores, quatro alunos tiveram a chance de participar do intercâmbio para os Estados Unidos. Desta vez, as vagas foram ampliadas para proporcionar que mais estudantes possam aproveitar essa oportunidade.

“Todos estão com expectativas bem altas. Desta vez, seremos em 10 na mesma casa e desde que o processo seletivo foi fechado, iniciamos a preparação. As crianças têm sido orientadas pelos pais em casa, principalmente, em relação às tarefas domésticas que precisarão cumprir, já que ficaremos todos juntos e as responsabilidades de manter a casa organizada são de todos”.

A professora destaca que ao longo dos últimos meses, o grupo tem realizado encontros para se conhecer melhor. Além disso, estão sendo preparados para lidar com suas expectativas e frustrações.

“Eles têm em média 13 anos, são crianças ainda, então terão que ter uma maturidade que ainda estão desenvolvendo. Estamos trabalhando muito o lado emocional e o entrosamento, mesmo eles já se conhecendo da sala de aula”.

Rotina completa

Mariane ressalta que durante o intercâmbio, eles frequentarão as aulas das 7h30 às 15h30 todos os dias, inclusive apresentando trabalhos e fazendo tarefas escolares como os demais alunos da instituição.

Além disso, o grupo irá preparado para realizar uma apresentação para os alunos americanos. Desta vez, o tema será sobre o esporte brasileiro. “Em 2023 fizemos uma apresentação sobre o Brasil do ponto de vista geográfico. Em 2024, os alunos apresentaram sobre Mauricio de Sousa e a literatura brasileira, e em 2025, o tema escolhido foi esportes.

Eles vão apresentar sobre os esportes praticados no Brasil, os nossos medalhistas, os nossos times. É um tema que eles escolheram e que estão muito motivados para mostrar durante o intercâmbio”.

Aprendizado

Participando pela primeira vez do intercâmbio, a professora de inglês Janaína Almeida destaca que está bastante animada para a viagem.

“Com certeza, será uma experiência muito enriquecedora, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Acredito que teremos ótimas experiências juntos, mas muito ainda será novidade para mim também. Espero aprender muito com eles, bem como poder ajudar a se adaptarem à nova rotina e com os possíveis desafios”.

Ela ressalta a importância de o colégio proporcionar esta oportunidade para alunos e professores.

“Dentro de um programa bilíngue, nosso principal objetivo é oportunizar a interação do aluno no idioma. Então, nada melhor do que proporcionar uma experiência como esta, em que além de garantir a interação na língua e, consequentemente, seu aprimoramento, será uma grande troca cultural com muitas vivências”.

Expectativas

Entre os intercambistas, a ansiedade está a mil. Todos estão curiosos para conhecer mais sobre a cultura americana e, principalmente, aprofundar seus conhecimentos sobre a língua inglesa.

“Eu espero conseguir fazer novos amigos, melhorar meu inglês para falar com mais facilidade e viver novas experiências. Estou ansioso para viver uma rotina nova, acho que vai ser bem diferente do que estou acostumado no meu dia a dia”, destaca Vinicius.

Isadora também espera aprender muito com os professores e estudantes americanos. “A minha expectativa para este intercâmbio é alta. Acho que vou aprender muito com eles, vou conseguir melhorar meu inglês, conhecer novos lugares. Será uma experiência incrível e muito especial”.

Heitor está animado para viver essa experiência. “Estou me preparando, acho que vou conseguir falar e estudar em inglês sem grandes problemas. Também já estou treinando as tarefas domésticas. Vou aprender muitas coisas e conhecer novas pessoas”.

Enzo afirma que está ansioso para dividir a experiência com os colegas. “Quero conhecer novos lugares, conversar com os professores e alunos, treinar meu inglês, acho que estarei preparado para isso. Também será legal morarmos todos juntos”.

Isabella ressalta que está ansiosa para conhecer novas pessoas e também a cultura do país. “A minha expectativa está bem alta. Estou bem ansiosa para conhecer a escola, ver como são os alunos, as aulas, os professores, todo o sistema deles”.

Aperfeiçoar o inglês também é o principal objetivo de Olívia. “Eu espero ter muito aprendizado, trabalhar mais meu inglês, conhecer novas pessoas e ter bons momentos ao lado dos meus amigos. Estou curiosa para ver como funciona a escola, acho que será bem diferente do que estamos acostumados”.

Pietro vai para o intercâmbio esperando fazer amigos no Mississipi e também ter muito aprendizado. “Quero conversar com as pessoas que têm o inglês como língua nativa porque será um grande aprendizado. Faço aulas de inglês há três anos e o Programa Bilíngue da escola ajuda muito porque falo inglês todo dia e já é um hábito para mim. Acredito que é uma experiência única e que vai abrir portas para outras oportunidades”.

Valentina, por sua vez, está bastante ansiosa para viver as aulas junto com os americanos. “Será uma experiência muito diferente, poder viver a rotina de sala de aula como os americanos será importante. Meu sonho era fazer um intercâmbio e agora terei a chance de viver essa experiência”.

Leia também:

1. Moradores de loteamento da área industrial do Limeira Alta devem ser retirados do local em 2025 pela prefeitura

2. Estudo sobre primeiras famílias pretas de Brusque é apresentado por historiador

3. VÍDEO – Caminhoneiro escapa por pouco de trem ao desrespeitar sinal no Norte de SC

4. Papai Noel dos Correios em Brusque: saiba onde e como adotar cartinhas

5. VÍDEO – Veja imagens do caminhão que derrubou limitador de altura na rua Gustavo Halfpap



Assista agora mesmo!

Sólo: moradores de Botuverá resgatam jogo esquecido há 50 anos: