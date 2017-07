Amador de futebol de Brusque pode voltar para a FME em 2018

Após um ano do Campeonato Amador longe da administração da Fundação Municipal de Esportes (FME) já deixou saudade nos clubes da cidade. Segundo o superintendente da pasta, Ademir de Souza, o Toto, dirigentes já entraram em contato solicitando que, ainda neste ano, a entidade realizasse uma competição de futebol. A atualmente realizada é administrada por uma agência.

Diante das solicitações, Toto afirma que é plano da fundação voltar a gerenciar o amador, porém, apenas a partir de 2018. “Não queremos realizar uma competição paralela a atual, e também dependemos sempre do planejamento no calendário”.

Futuro da competição

Segundo Toto, o campeonato voltará de certeza para o comando da FME caso a Liga Desportiva Brusquense (LDB) não reivindique a competição. Atualmente a LDB está inativa, mas tem um novo interventor que deve realizar eleições nos próximos meses.

Porém, mesmo que a liga organize o seu evento, existe possbilidade de a fundação também fazer o seu próprio. “Neste caso teríamos que ver uma brecha no calendário e ajeitar, para não haver conflito entre as duas competições”, explica. Essa atitude serviria para que não houvesse divisão de clubes participantes e todos pudessem participar de ambos os torneios.

Embora a LDB não esteja ativa, ela quase foi formada no início deste ano, o que, segundo Toto, foi fundamental para que a competição saísse da FME. “Nós não queríamos realizar uma competição que conflitasse com a liga, porque eles têm ligação com a Federação Catarinense de Futebol (FCF) e o nosso evento é para atletas amadores”.

Atualmente, o interventor da liga é André Dalpiaz, vice-presidente da Liga Blumenauense de Futebol (LBF). A responsabilidade dele é a de realizar uma eleição, com apoio dos clubes e interessados no futebol amador da cidade, que definirá qual será a nova diretoria da LDB.