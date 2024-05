Helo Bertolini é homenageada durante evento de Liderança Feminina, em São Paulo

O Prêmio Monumental Liderança Feminina 2024 aconteceu no sábado, 25, em São Paulo. Pelo segundo ano, o evento homenageou mulheres que transformaram o mercado da beleza, bem estar, inovação e sustentabilidade no país.

Heloisa Bertolini, empresária de Brusque, sócia de seis empresas do ramo de cosméticos, co-fundadora e diretora da Kohll Beauty, foi uma das homenageadas na noite. “É uma honra representar o empreendedorismo feminino. Espero que esta trajetória possa servir de inspiração para outras mulheres”, comemora.

A apresentação do evento foi conduzida pela jornalista Juliana Franceschi, que trouxe a jornada de Helo Bertolini conciliando com a maternidade, há menos de dois meses. “Ser mãe me transformou, e é um desafio maior e enriquecedor”, garante Helo.

Recentemente, Helo Bertolini lançou o livro “Crie seu Sim”, escrito em conjunto com 18 empresários. A obra aborda técnicas de empreendedorismo e como enfrentar as adversidades do dia a dia, no capítulo, “O Poder da Decisão”, a empresária conta parte de sua história e sua jornada no empreendedorismo.

“Sempre soube o que queria transmitir para as pessoas, no livro procurei abordar técnicas de empreendedorismo que fizeram sentido na minha vida e que até hoje me fazem crescer profissionalmente. Além disso, conto minha história brevemente, pois acho que saber de onde viemos é muito importante para conhecermos nossas essência e gosto de passar isso para as pessoas como forma de inspiração”, acrescenta.