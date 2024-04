Nesta quarta-feira, dia 24 de abril, o Padre Vilson Groh comemora setenta anos de vida. Em comemoração, o Instituto Pe. Vilson Groh (Ivg) convida toda a sociedade para celebrar o seu aniversário de uma forma especial: ajudando a transformar vidas.

A ideia é, em vez de darmos presentes para ele, que possamos contribuir generosamente com a continuidade dos programas do Instituto, fazendo uma doação em dinheiro pelo Pix no Cnpj: 13.188.828/0001-67. Toda quantia é bem-vinda.

Só em 2022, o Instituto Pe. Vilson Groh junto com as organizações da Rede Ivg, atendeu mais de 5 mil crianças, adolescentes e jovens com programas socioeducativos e assistenciais. Um trabalho que precisa continuar e que conta com a participação de todas as pessoas que querem construir uma sociedade melhor e com mais oportunidades para todos.