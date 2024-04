Brusquense pesca carpa de nove quilos no rio Itajaí-Mirim

O morador de Brusque, Manoel Siqueira, pescou uma carpa-capim de nove quilos no rio Itajaí-Mirim na manhã desta quarta-feira, 24.

Bombeiro aposentado, Siqueira, apelido pelo qual é conhecido, realiza a pesca de carpas há mais de três décadas, desde 1993.

“É um prazer, uma satisfação muito grande estar pescando junto da natureza, que é tão linda no nosso rio Itajaí-Mirim”, compartilha.

Aos 68 anos, ele conta que está aposentado há 19 anos, e que com mais tempo livre, realiza a pescaria com mais frequência. A alegria do hobby é dividido com os amigos.

“Hoje eu tenho no meu freezer muitas carpas e elas tem feito um sucesso entre os amigos.”

Confira o vídeo do momento da pesca:

