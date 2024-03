André Rezini confirma saída do Republicanos e assina filiação em novo partido

O vereador André Rezini confirmou na segunda-feira, 11, sua saída do Republicanos e filiação ao PP. A assinatura aconteceu em reunião em Brusque que contou com a presença do senador Espiridião Amin.

No encontro, o presidente municipal do Progressistas, Eduardo Hoffmann, e os vereadores Jean Pirola e André Rezini, além do suplente Ademilson Gamba, o Nino, entregaram ofícios destinados a busca de recursos para a Fenarreco 2024.

Também foram discutidos outros assuntos políticos-partidários para as eleições de 2024, com relação Brusque e estado. Com a mudança de partido de Rezini, o PP agora tem três vereadores, mas Alessandro Simas deve mudar de sigla até o fim da janela partidária.

