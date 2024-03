Com investimento de R$ 1 milhão, materiais escolares começam a ser distribuídos na rede de ensino em Brusque

Nesta semana iniciou a entrega dos kits de materiais escolares nas unidades da rede municipal de ensino. No total, são 8.745 mil kits que estão sendo entregues para os alunos do ensino fundamental, anos iniciais e para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Além dos alunos que estão recebendo os kits, os professores também serão beneficiados com diversos materiais. O investimento total superou a casa do R$ 1 milhão.

Para os alunos dos anos iniciais, serão entregues agenda, caderno de desenho, caderno quadriculado, caderno de caligrafia, tesoura escolar, apontador, borracha, régua escolar, lápis, caixa de giz de cera, caixa de lápis de cor, caixa de massa de modelar e tubo de cola.

Já os alunos do 6º e 9º ano do ensino fundamental receberão caderno de desenho, caderno universitário, apontador, borracha, régua escolar, lápis, caixa de lápis de cor, tubo de cola, caneta azul e preta.

Para os estudantes do EJA será entregue um caderno de desenho, caderno quadriculado, caderno de caligrafia, caderno universitário, apontador, borracha, régua escolar, lápis, caixa de lápis de cor, caneta azul e preta.

Já os professores receberão clipes, porta-clips, caixa arquivo, marcadores de texto, cola, calculadora, fita crepe, fita durex, pasta suspensa, fita corretiva, grampeador, perfurador, tesoura grande, marcador de quadro, pistola de cola quente, pasta polionda, caneta azul e preta, folhas A4 brancas e coloridas, papel crepom, cartolinas e color set de várias cores.

“Este ano enfrentamos um desafio particularmente significativo, devido à nova sistemática de redistribuição dos recursos provenientes do salário-educação, uma mudança imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. Esta decisão alterou profundamente a forma como os recursos do salário-educação são distribuídos entre os estados e municípios, impactando diretamente o orçamento destinado à educação em nosso município”, explica a secretária de Educação, Franciele Mayer.

Em valor, o impacto do financiamento da educação diminuiu aproximadamente R$ 4 milhões. “Essas perdas representam um desafio considerável para a manutenção da qualidade e do fornecimento de serviços educacionais, incluindo a aquisição e distribuição de material escolar para nossos alunos”, continua Fran.

Para que a quantidade de itens dos kits não diminuísse, a pasta optou então por não personalizar os materiais. “Apesar destes desafios, a Secretaria de Educação garante que todos os materiais escolares, adquiridos através do consórcio CinCatarina após um rigoroso processo de mapeamento de preços, são de qualidade e adequados às necessidades educacionais de nossos estudantes”, finaliza a secretária.

