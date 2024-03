Motociclista tem suspeita de fratura no joelho após acidente com carro no Jardim Maluche

Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre um carro e uma moto na tarde desta terça-feira, 12, no Jardim Maluche, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 13h26 na avenida Dom Joaquim.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o motociclista foi encontrado sentado na via, apresentando dores na perna direita. Na avaliação primária dos bombeiros foi identificada uma possível fratura na região da patela.

Os bombeiros fizeram a imobilização do membro e encaminharam a vítima ao Hospital Azambuja.

