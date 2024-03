A partir de abril Florianópolis passará a contar com uma rota aérea de carga para a Europa. O anúncio foi feito pela Latam Cargo e pelo Floripa Airport na Intermodal South América 2024, evento realizado em São Paulo na última semana. A rota será operada duas vezes por semana em aeronaves cargueiras Boeing 767-300F, com capacidade para mais de 50 toneladas.

O anúncio não especificou o aeroporto de destino no continente europeu, pois ainda depende da confirmação de slots. Segundo a Latam Cargo, a nova rota irá agilizar o transporte de fármacos, cargas gerais, automotivas e peças de reposição em voos diretos entre as duas regiões.

Com a nova operação, o aeroporto de Florianópolis chegará a seis rotas internacionais de carga por semana. Além desta nova linha, a Latam Cargo já conta com três voos semanais para Miami, mesmo destino que é operado pela Avianca Cargo com um voo semanal.