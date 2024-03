Com Isabel R. Almeida

A Associação Catarinense de Supermercados (Acats) promoveu na sexta-feira, 8, no Expocentro Balneário Camboriú, em Balneário Camboriú, um evento para a entrega do Prêmio Acats 2023, que reconhece os supermercados associados e fornecedores que mais se destacaram no ano.

Durante o evento, a Embrast ganhou pela sétima vez os prêmios de Melhor Fornecedor nas categorias bazar e suprimentos. “Ser líder em dois segmentos tão fortes em nosso estado é o reflexo do trabalho bem feito de nossa equipe. Esses troféus também significam a confiança dos nossos clientes em nossos produtos, motivo esse do nosso maior orgulho”, afirma Janilson José Silveira, gerente administrativo da Embrast.

O ACATS reconhece as empresas com os melhores resultados operacionais e de desempenho econômico de Santa Catarina. Além de 2023, a Embrast foi premiada em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022. “Receber esses troféus é a certeza de que estamos trilhando um caminho de sucesso pautado em muito trabalho e comprometimento. Também acreditamos no trabalho da ACATS, entidade séria e preocupada com o fortalecimento do setor”, completa Silveira.